Federal Home Loan MortgagePref 5.9 Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Home Loan Mortgage Corp":

Die Federal Home Loan Mortgage verzeichnete in den letzten Monaten eine geringe Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Stimmungsänderung wurde als "neutral" bewertet, da kaum Veränderungen festgestellt wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für die Federal Home Loan Mortgage.

In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen vermehrt positive Themen aufkamen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Federal Home Loan Mortgage bei 3,37 USD verläuft, was als "gut" bewertet wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 4,95 USD liegt bei +46,88 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "gut"-Signal mit einer Differenz von +6,91 Prozent. Insgesamt wird die Federal Home Loan Mortgage also positiv eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was als "neutral" interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "neutral"-Situation an. Damit wird auch diese Kategorie insgesamt als "neutral" eingestuft.