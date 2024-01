Federal Home Loan MortgagePref 5.9 Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Home Loan Mortgage Corp":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Es wurde auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Federal Home Loan Mortgage diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Federal Home Loan Mortgage wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Federal Home Loan Mortgage in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Mit einer Dividende von 0 % liegt die Ausschüttung von Federal Home Loan Mortgage im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5,63 %) deutlich niedriger, mit einer Differenz von 5,63 Prozentpunkten. Daher ist die derzeitige Einstufung als "Schlecht" zu bewerten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Das aktuelle KGV von Federal Home Loan Mortgage beträgt 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Federal Home Loan Mortgage daher weder unter- noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.