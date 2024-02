Federal Home Loan MortgagePref 5.7 Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten zwei Wochen wurde über Federal Home Loan Mortgage besonders negativ diskutiert. Anleger äußerten sich an neun Tagen negativ über das Unternehmen, während an zwei Tagen positivere Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um negative Themen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs von 4,95 USD um 47,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem ebenfalls ein Wert über dem Durchschnitt (+7,61 Prozent) zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Federal Home Loan Mortgage als Neutral-Titel eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (50) als auch der RSI25 (43,24) führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält das Unternehmen gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich für Federal Home Loan Mortgage eine positive Gesamtbewertung.