Federal Home Loan MortgagePref 5.7 Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen hervorgeht. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Federal Home Loan Mortgage. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Federal Home Loan Mortgage derzeit bei 0,55 MXN, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,82 MXN liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +49,09 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,69 MXN, was einen Abstand von +18,84 Prozent bedeutet und ebenfalls eine positive Einschätzung zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Federal Home Loan Mortgage derzeit bei 12, was es im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weder unter- noch überbewertet macht. Von der Redaktion wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Gesprächsaufkommens kann über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität beobachtet werden. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Federal Home Loan Mortgage daher in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".