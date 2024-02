Federal Home Loan MortgagePref 5.79 Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Federal Home Loan Mortgage von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Federal Home Loan Mortgage aktuell bei 3,37 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,95 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +46,88 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,63 USD, was einer Differenz von +6,91 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum ergibt sich, dass die Federal Home Loan Mortgage nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Federal Home Loan Mortgage in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Federal Home Loan Mortgage liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".