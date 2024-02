Federal Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Federal-Aktie wird von Analysten unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt Federal mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,95 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 3,95 Prozentpunkten.

Im fundamentalen Bereich wird Federal im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,54, was einem Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,84 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen neutral über Federal gesprochen haben. Infolgedessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Federal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 SGD liegt, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+16,67 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Federal-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis positive Bewertungen, obwohl die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger ist.