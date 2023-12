Federal Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Federal-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis jedoch überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Federal-Aktie auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite von Federal liegt bei 0 Prozent, was 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Was die fundamentale Analyse betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Federal bei 7,54, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 20,43 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Federal bei 0,12 SGD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,11 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Befund.

Diese verschiedenen Bewertungen führen insgesamt zu einer gemischten Bewertung der Federal-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden.