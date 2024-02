Federal Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von Federal hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie liegt die Aktie 2,82 Prozent darunter. Die Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -8,59 Prozent, und Federal liegt aktuell 3,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte Federal über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Federal liegt bei 52,56, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Federal ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Federal beschäftigte.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Federal in Bezug auf die Analyse des Anleger-Sentiments.