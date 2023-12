Federal Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Federal diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Federal. Die Kommunikationsfrequenz blieb stabil, ohne Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche zeigt sich, dass Federal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,2 Prozent erzielt hat, während der Branchendurchschnitt bei -6,25 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,94 Prozent für Federal. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,8 Prozent hatte, liegt Federal mit einer Unterperformance von 5,4 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Federal ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert für Federal 35,71 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Federal als überverkauft eingestuft. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Stimmungslage bei den Anlegern in den sozialen Netzwerken, während Federal in Bezug auf Branchenvergleich und den Relative Strength Index eher schlecht abschneidet.