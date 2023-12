Federal Agricultural Mortgage-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Federal Agricultural Mortgage wird derzeit positiv bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 151,78 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 194,92 USD liegt. Das bedeutet, dass der Kurs um +28,42 Prozent über dem Trendsignal liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 164,26 USD, was einer Abweichung von +18,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 7, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 27,9 an, dass die Federal Agricultural Mortgage überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und somit neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate ergibt eine überwiegend positive Bewertung mit 1 "Gut"-Einstufung und 0 "Neutral"- sowie 0 "Schlecht"-Einstufungen. Für die langfristige Einstufung wird somit ein "Gut" abgeleitet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel liegt im Mittel bei 0 USD, was auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -100 Prozent hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie der Federal Agricultural Mortgage.