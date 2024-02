Federal Agricultural Mortgage Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Agricultural":

Die Aktie der Federal Agricultural Mortgage wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit verschiedenen Einstufungen versehen. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen leiten die Analysten für die langfristige Einstufung ein "Gut" ab. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Federal Agricultural Mortgage, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD. Der letzte Schlusskurs der Aktie liegt bei 183,81 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt, was mit der Einstufung "Schlecht" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Federal Agricultural Mortgage die Einschätzung "Gut".

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen überwiegend eine negative Stimmungslage. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die Diskussionen eher negativ waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch eine verstärkte positive Kommunikation über das Unternehmen Federal Agricultural Mortgage, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Federal Agricultural Mortgage in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert hat, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Federal Agricultural Mortgage derzeit bei 160,77 USD, was der Aktie eine "Gut"-Einstufung einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 183,81 USD, was einen Abstand von +14,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 183,34 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse daher die Gesamtbewertung "Gut".