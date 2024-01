Federal Agricultural Mortgage Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens Federal Agricultural Mortgage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an sieben Tagen negative Themen überwogen. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Aus technischer Sicht erhält die Federal Agricultural Mortgage-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +20,31 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +9,42 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Federal Agricultural Mortgage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 69,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um 18,77 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,2 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit 59,3 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Federal Agricultural Mortgage-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Federal Agricultural Mortgage-Analyse vom 07.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Federal Agricultural Mortgage jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Federal Agricultural Mortgage-Analyse.

