Federal Agricultural Mortgage Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Federal Agricultural Mortgage-Aktie wird auf Basis der technischen Analyse positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 152,42 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 191,22 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +25,46 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (166,01 USD) liegt mit einem Unterschied von +15,19 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysten haben die Federal Agricultural Mortgage-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Obwohl es in den letzten Monaten keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 0 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Federal Agricultural Mortgage zeigt eine neutrale Einstufung von 31,07 und eine positive Einschätzung von 28,55 für den RSI25. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Die Anlegerstimmung basierend auf Diskussionen in Social Media ist ebenfalls positiv, mit überwiegend positiven Tagen und hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Auf dieser Basis erhält die Federal Agricultural Mortgage-Aktie eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.