Federal Agricultural Mortgage Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Federal Agricultural Mortgage wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 27,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird ihr ein "Gut"-Rating erteilt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Federal Agricultural Mortgage daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität weist darauf hin, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dennoch erfuhr das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Federal Agricultural Mortgage-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Federal Agricultural Mortgage-Aktie liegt sowohl für den 200- als auch den 50-Tage-Durchschnitt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Federal Agricultural Mortgage eine Outperformance von +23,33% im Vergleich zum Durchschnitt der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche und eine Überperformance von 28,24% im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor im letzten Jahr, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.