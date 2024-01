Federal Agricultural Mortgage Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Federal Agricultural Mortgage-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 154,95 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 178,52 USD deutlich über diesem Wert liegt, was einem Unterschied von +15,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 172,97 USD liegt, ergibt sich ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+3,21 Prozent) liegt. Somit erhält die Federal Agricultural Mortgage-Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat die Federal Agricultural Mortgage-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +54,24 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 61,16 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Leistung erhält die Aktie in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Federal Agricultural Mortgage-Aktie aktuell insgesamt als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über die Federal Agricultural Mortgage-Aktie gesprochen wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch positive Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.