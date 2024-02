Fed hält die Zinsen stabil: Signale für mögliche Senkungen, aber nicht in unmittelbarer Zukunft

Zentralbank lässt Richtlinie fallen: Keine weiteren Zinserhöhungen auf dem Plan seit Juli – ein strategischer Wandel.

US-Notenbank gibt formelle Leitlinie auf, die Zinserhöhungen seit der letzten Erhöhung im Juli in Betracht gezogen hatte. Die Federal Reserve signalisiert, dass sie über eine Senkung des Leitzinses nachdenkt, gibt jedoch an, dass eine Senkung nicht unmittelbar bevorsteht.

Dies wurde bei der ersten geldpolitischen Sitzung des Jahres am Mittwoch bekannt gegeben, als die Zentralbank ihren Leitzins zwischen 5,25% und 5,5%, dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Jahrzehnten, stabil hielt und auf überzeugendere Beweise wartet, dass der starke Rückgang der Inflation Ende des letzten Jahres andauern wird.

Die Entscheidung, den Prozess der Zinssenkung zu beginnen, ist von großer Tragweite", sagte Fed-Vorsitzender Jerome Powell auf einer Pressekonferenz. "Wir haben bei der Inflation große Fortschritte gemacht. Wir wollen einfach sicherstellen, dass wir die Aufgabe in nachhaltiger Weise erledigen."

Im Januar hatten Investoren an den Märkten für Zinssätze eine Eintrittswahrscheinlichkeit von rund 50% für eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung am 19. und 20. März. Doch Powell betonte am Mittwoch, dass die offiziellen Stellen einer Zinssenkung im März nicht wahrscheinlich halten.

"Ich denke nicht, dass das Komitee bei der März-Sitzung ein Niveau des Vertrauens erreichen wird, um eine Zinssenkung zu rechtfertigen. Aber das bleibt abzuwarten", sagte er.

Am Mittwoch endeten die Aktienindizes mit einem Rückgang, und der S&P500 verlor 79,32 Punkte oder 1,6%. Der Index, der am Montag noch sein Allzeithoch erreicht hatte, verzeichnete den größten Rückgang seit September. Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen sanken um 0,091 Prozentpunkte und schlossen bei 3,965%, nachdem New York Community Bancorp einen Verlust gemeldet und seine Dividende gekürzt hatte, was neue Bedenken hinsichtlich der Gesundheit regionaler Kreditinstitute auslöste.

Laut CME Group sank die am Markt basierte Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März am Mittwochnachmittag auf rund 35 %. "März ist nicht die Basisannahme, und damit es wirklich eine realistische Sitzung werden kann, müssen die Daten ernsthaft enttäuschen", sagte Michael de Pass, globaler Leiter des Handels mit Staatsanleihen bei Citadel Securities.

Die Märkte haben in den letzten zwei Monaten deutlich an Boden gewonnen, da Investoren darauf spekulieren, dass eine geringere Inflation der US-Notenbank ermöglichen würde, die Zinserhöhungen in diesem Jahr zurückzuschrauben. Die Investoren erwarten, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr um etwa 1,5 Prozentpunkte senken wird, was einem Viertelpunkt bei sechs der sieben Sitzungen der Fed in diesem Jahr entspricht.

Auf ihrer vorherigen Sitzung im Dezember erwarteten die meisten Offiziellen, dass sie die Zinsen drei Mal senken könnten, wenn die Inflation weiterhin allmählich auf ihr Ziel von 2% fallen und das Wirtschaftswachstum solide, aber nicht spektakulär bleiben würde. Sie geben diese Prognosen nur alle zwei Sitzungen heraus.

Der fed-funds Zinssatz beeinflusst andere Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft, wie beispielsweise bei Hypotheken, Kreditkarten und Unternehmenskrediten. Der 30-jährige Festzinshypothekenkurs lag letzte Woche bei 6,78%, was im Vergleich zum Höchststand von 7,9% im Oktober letzten Jahres einen Rückgang darstellt, gab die Mortgage Bankers Association am Mittwoch bekannt.

Die Fed hat in ihrer ausführlich erörterten geldpolitischen Erklärung nicht mehr die Leitlinie übernommen, die seit Juli angedeutet hat, dass es wahrscheinlicher sei, die Zinsen zu erhöhen als zu senken. Stattdessen hat sie eine neutrale Sichtweise angenommen, indem sie betont hat, dass die Risiken für die Erreichung ihrer Ziele, nämlich gesunde Arbeitsmärkte und niedrige Inflation, "in ein besseres Gleichgewicht" gerieten.

Die Fed erwartet keine Zinssenkung "bis sie mehr Vertrauen darin erlangt hat, dass die Inflation nachhaltig auf 2% zusteuert", hieß es in der Erklärung.

Powell sagte am Mittwoch, dass die Fed möglicherweise langsamer sein könnte, um die Zinsen zu senken oder den Prozess zu verlangsamen, falls sich die Inflation als anhaltender erweisen sollte. Wenn der Arbeitsmarkt schwächer würde oder es "sehr, sehr überzeugende niedrigere Inflation" gäbe, könnte die Fed die Zinsen eher und schneller senken, sagte er.

Die Fed hat ihren Leitzins auf vier aufeinander folgenden Sitzungen gehalten. Die Offiziellen begannen im März 2022 damit, die Zinsen von fast null zu erhöhen, und hoben sie mit der schnellsten Geschwindigkeit seit 40 Jahren an, um die ebenfalls auf ein Vier-Jahres-Hoch gestiegene Inflation zu bekämpfen.

Vor einem Jahr erwarteten viele Ökonomen, dass die Fed-Offiziellen die Zinsen auf ein Niveau anheben würden, das ausreichend Luft nach unten schaffen würde - wie zum Beispiel bei arbeitslosen Arbeitnehmern und stillgelegten Fabriken -, um die Inflation wesentlich zu verlangsamen.

Jedoch haben heilende Lieferketten und ein Zustrom von Arbeitnehmern in die Arbeitskräfte die Lohn- und Preiserhöhungen in der zweiten Hälfte des letzten Jahres ohne der Auslösung einer allgemeinen Schwäche gebremst.

Die Wirtschaftswachstum ist in den letzten Monaten stärker als von den Fed-Offiziellen vorhergesehen, was dazu führen könnte, dass einige von ihnen vorsichtig sind, den Sieg in Bezug auf die Inflation zu erklären. Die Preisdrucke und Lohnerhöhungen sind jedoch trotz verbessertem Wachstum abgeklungen, was darauf hindeutet, dass stärkeres Wachstum möglicherweise nicht unbedingt eine Bremse für eine weitere Abkühlung der Inflation darstellt.

Die Lohnerhöhung hat sich zum Ende des Jahres 2023 verlangsamt, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch bekannt gab. Der Beschäftigungskostenindex, den die Fed als umfassendsten Maßstab für Lohnstagnation betrachtet, stieg im vierten Quartal im privaten Sektor um 4,3% gegenüber dem Vorjahr, dem geringsten Anstieg in 2,5 Jahren.

Die Inflation ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise sank im Dezember im Vergleich zum Vorjahr auf 2,9%, gemessen am bevorzugten Maßstab der Fed. Die auf das halbe Jahr hochgerechnete Inflationsrate sank in der zweiten Hälfte des Jahres unter 1,9%, nachdem sie in der ersten Hälfte bei 4% lag.

Die Verbesserung hat sich in kürzerer Zeit ereignet als von vielen Offiziellen erwartet, was einige dazu veranlasst hat, die Wende der Wirtschaft zu hinterfragen. "Wir wollen mehr gute Daten sehen. Wir suchen nicht nach besseren Daten", sagte Powell. "Werden die letzten sechs Monate von Faktoren begünstigt, die einmalig sind und sich nicht wiederholen werden? Wir glauben nicht daran. Aber das ist die Frage, die wir uns stellen müssen."

Nachricht im Orginal