Fed-Mitglied Mester: Zinssenkung im März könnte zu früh sein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, hat Erwartungen für eine baldige Leitzinssenkung gedämpft. "Meiner Meinung nach ist es im März wahrscheinlich zu früh für eine Zinssenkung", sagte Mester, am Donnerstag dem Fernsehsender Bloomberg TV. Sie verwies auf die zuvor veröffentlichten Inflationszahlen für Dezember in den USA. Diese zeigten, dass man noch eine restriktive Politik benötige. Mester ist derzeit stimmberechtigt im geldpolitischen Ausschuss der US-Notenbank Fed.

Wenn man weitere Hinweise für einen Rückgang der Inflation in Richtung Inflationsziel sehe, dann werde man Gespräche über Zinssenkungen haben, sagte Mester. Sie gehe davon aus, dass die Inflation im Trend weiter sinke. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

In den USA war die Inflation im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Die Jahresrate legte von 3,1 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent zu./jsl/jha/