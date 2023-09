FedEx Quartalsbericht in 5 Tagen: Aktionäre erhoffen Gewinnsteigerung trotz Umsatzrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

In nur fünf Tagen wird das Unternehmen FedEx, mit Sitz in Memphis, USA, seinen Finanzbericht für das erste Quartal vorlegen. An welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können sich die Aktionäre erhoffen? Und wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Spannung steigt! In nur noch fünf Tagen wird die FedEx-Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 59,73 Milliarden Euro liegt, ihre Quartalszahlen bekanntgeben. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten derzeit mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während FedEx im ersten Quartal 2022 einen Umsatz von 21,67 Milliarden Euro erzielt hat, wird nun ein Rückgang um -7,50 Prozent auf 20,34 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +7,60 Prozent steigen und bei...