FedEx Q1 Gewinnrückgang, gibt Details zu Kostensenkungsmaßnahmen bekannt; erhöht die Zinsen

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der Paketzustellungsriese FedEx Corp. (FDX) hat am Donnerstag seine Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und dabei die Schätzungen der Börse verfehlt. Das Unternehmen kündigte Details zu Kostensenkungsmaßnahmen an, da die Nachfrage weltweit schwächer wird. Das Unternehmen kündigte auch eine Erhöhung der Tarife ab dem nächsten Jahr an. FedEx mit Sitz in Memphis, Tennessee, meldete für das… Hier weiterlesen