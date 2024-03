FedEx im Check!

Der Aktienkurs von Fedex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 7,2 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Fedex eine Outperformance von +13,24 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 206,03 Prozent, wobei Fedex 185,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Fedex in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen weist darauf hin, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Zusätzlich zeigen Berechnungen aus den sozialen Medien ein "Gut"-Signal, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten aus Research-Abteilungen haben der Aktie von Fedex in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen gegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 258,93 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5 Prozent bedeutet, und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie von Fedex.