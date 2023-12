FedEx Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Fedex-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 243,97 USD verläuft. Der Aktienkurs schloss bei 281,92 USD, was einem Abstand von +15,56 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 253,43 USD, was einer Differenz von +11,24 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Fedex-Aktie in Bezug auf beide Zeiträume die Bewertung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Fedex-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Fedex-Aktie mit 65,87 Prozent um 77 Prozent höher. In der "Luftfracht und Logistik"-Branche übertrifft die Aktie mit 58,03 Prozent ebenfalls deutlich die mittlere Rendite von 7,84 Prozent. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis, ob die Fedex-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 5,2 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 16,15 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält Fedex in diesem Bereich ebenfalls eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich für die Fedex-Aktie eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.