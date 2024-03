FedEx Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtanzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI-Wert von Fedex liegt bei 6,95, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 15 für Fedex, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat Fedex im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt Fedex jedoch 24,06 Prozent unter dem Durchschnitt von 44,5 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 11,62 Prozent, und Fedex liegt aktuell 8,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Fedex war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergibt. Auch wurden in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Fedex in den letzten Monaten zugenommen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv. Daher wird Fedex insgesamt als "Gut" bewertet.