FedEx-Aktie: Die neuen Zahlen legen das Fundament!

Auch für FedEx ist es in wenigen Tagen so weit: Das Unternehmen mit Sitz in Memphis wird am 16.03. seinen Geschäftsbericht für das 3. Quartal vorstellen. Wird man seine eigenen Gewinn- und Umsatz-Prognosen übertreffen können? Welche Auswirkungen könnte dieser Tag auf den Aktienkurs von FedEx haben?

Gerade einmal 2 Tage noch bis FedEx seine neuen Zahlen um 21:15 Uhr veröffentlichen will. Was können Aktionäre nun vom Geschäftsbericht des auf 49,95 Milliarden USD Börsenwert dotierten Unternehmens erwarten? Analysehäuser gehen laut Marketscreener-Daten im Konsens davon aus, dass FedEx ein leichtes Umsatzminus vermelden wird: In Q3 2023 soll der Umsatz 22,74 Milliarden USD betragen – im Vorjahresvergleich eine Reduktion von 3,83 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzen die Experten auf einen Verlust von 971,00 Millionen...