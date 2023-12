FedEx Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Im Falle der Fedex-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 28,2 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Fedex eingestellt waren. Von insgesamt zehn Tagen waren sieben positiv, drei negativ und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Zudem haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wovon die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dadurch erhält Fedex auch in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb wir diesen Punkt mit "Neutral" bewerten. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Fedex-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Fedex im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von 47,46 Prozent mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,66 Prozent in den letzten 12 Monaten hatte, liegt Fedex mit 44,8 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Fedex-Aktie.