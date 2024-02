FedEx Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Nur an zwei Tagen überwog die Diskussion positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fedex ausgetauscht. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,87 Prozent erzielen, was 60,59 Prozent über dem Durchschnitt (5,28 Prozent) liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt die mittlere jährliche Rendite 8,75 Prozent, wobei Fedex aktuell 57,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 positive, 6 neutrale und keine negativen Einstufungen für die Aktie von Fedex abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Fedex vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 253,63 USD, während der letzte Schlusskurs bei 243,77 USD liegt, was einer erwarteten Kursentwicklung von 4,04 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung "Neutral" basierend auf der Bewertung der Analysten.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Fedex auf 248,48 USD, während die Aktie selbst bei 243,77 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,9 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 256,32 USD, was einer Distanz von -4,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.