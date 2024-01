FedEx Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Die technische Analyse der Fedex-Aktie zeigt, dass sie derzeit 3,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage von 246,53 USD liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,51 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 0 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fedex-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage (52,5 Punkte) als auch für die letzten 25 Tage (66,28 Punkte) im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysten haben die Fedex-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 10 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Einschätzungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel liegt bei 253,63 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,88 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung der Fedex-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre FedEx-Analyse vom 27.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich FedEx jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen FedEx-Analyse.

FedEx: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...