FedEx Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI analysiert werden. In Bezug auf die Fedex-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 56,1, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Fedex somit ein "Neutral"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Fedex auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab zudem eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Fedex hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte Fedex interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität verringerte sich deutlich, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Änderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte Fedex in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,44 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 7,39 Prozent, was eine Outperformance von +13,05 Prozent für Fedex bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Fedex jedoch 185,4 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Fedex-Aktie ein "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf den RSI als auch in Bezug auf die Stimmung und den Branchenvergleich.