FedEx Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Analyse der Analysten für Fedex ergibt eine insgesamt positive Einschätzung. Innerhalb der letzten 12 Monate wurden 11 positive, 8 neutrale und keine negativen Empfehlungen ausgesprochen. Im vergangenen Monat gab es eine positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" eingestuft.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Fedex liegt bei 243,58 USD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um -10,78 Prozent entspricht. Daher wird dem Unternehmen das Rating "Schlecht" zugewiesen. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt zu einer neutralen Einstufung.

Die Stimmung bezüglich Fedex hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in Bezug auf Fedex wird als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine positive Dynamik des Aktienkurses von Fedex. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 8,1 und der RSI25 beläuft sich auf 25,03, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab überwiegend positive Themen rund um den Wert. Zudem wurden 3 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.