FedEx Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fedex ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Fedex mit 65,87 Prozent deutlich höher. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche schneidet Fedex mit einer Rendite von 47,63 Prozent überdurchschnittlich gut ab.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Fedex-Aktie positiv bewertet, mit 10 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das aktuelle Kursziel der Analysten beträgt 253,63 USD, was eine künftige Performance von 2,76 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fedex bei 246,66 USD liegt, während die aktuelle Aktie bei 246,81 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 254,58 USD, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Fedex-Aktie eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.