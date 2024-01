FedEx Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern gegenüber Fedex war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Fedex insgesamt 16 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dabei setzt sich diese aus 10 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Durchschnitts-Kursprognose von 253,63 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 0,26 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fedex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 246 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 252,97 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (254,01 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,41 Prozent), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet spiegelt sich in einer unterdurchschnittlichen Aktivität und kaum Änderungen wider, was zu einer insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbewertung für Fedex führt.