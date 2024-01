FedEx Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fedex ist insgesamt neutral. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervor, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der letzten Tage standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Fedex mit einer Rendite von 65,87 Prozent mehr als 1320 Prozent darunter. Die Branche "Luftfracht und Logistik" erreichte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,23 Prozent, wobei Fedex mit 47,63 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Fedex-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 10 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Auch das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 253,63 USD, was einer erwarteten Performance von 2,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fedex bei 246,66 USD liegt, während die Aktie selbst bei 246,81 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,06 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 254,58 USD, mit einem Abstand von -3,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.