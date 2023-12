FedEx Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Fedex-Aktie hat sich in den letzten 200 Handelstagen positiv entwickelt, mit einem Schlusskurs-Durchschnitt von 242,16 USD, der um +12,07 Prozent vom letzten Schlusskurs (271,38 USD) abweicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 251,69 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,82 Prozent entspricht. Somit erhält die Fedex-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer ebenfalls positiv gestimmt, mit sieben positiven und drei negativen Tagen in den Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung aus Stimmungsanalyse führt. Zudem haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen, was zu einer insgesamten "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Ebenso zeigen die Diskussionen keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fedex-Aktie zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7-Tages- als auch auf 25-Tages-Basis überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Fedex.