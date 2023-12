FedEx Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Fedex-Aktie hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt und liegt aktuell um 10,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich eine positive Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei +14,89 Prozent liegt. Somit wird die Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls positive Werte für die Fedex-Aktie. Sowohl der RSI7 (5,52) als auch der RSI25 (21,39) weisen auf eine gute Entwicklung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich hingegen eine unterdurchschnittliche Aktivität bei Diskussionen über die Fedex-Aktie. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die langfristige Meinung der Analysten deutet hingegen auf eine positive Entwicklung der Fedex-Aktie hin, mit insgesamt 11 positiven Bewertungen, 8 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 243,58 USD, was auf eine mögliche negative Performance in der Zukunft hindeutet und somit zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Fedex-Aktie, mit positiven Entwicklungen in der technischen Analyse und beim Relative Strength-Index, jedoch einer eher negativen Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und das Kursziel der Analysten.