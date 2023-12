FedEx Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der 7-Tage-RSI für die Fedex-Aktie liegt derzeit bei 81,42 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Fedex zeigt gemischte Meinungen in den sozialen Medien, wobei in den letzten Tagen positive Themen im Fokus standen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Fedex bei 245,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 253,58 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund der geringen Abweichung vom GD200 und GD50.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Fedex im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von 65,87 Prozent erzielt hat, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine neutrale Bewertung für die Fedex-Aktie.