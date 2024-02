FedEx Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Social-Media-Plattformen bezüglich Fedex untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Fedex diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Darüber hinaus zeigt die Analyse von Handelssignalen ein konkretes positives Signal, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Fedex als positiv eingestuft.

Die Analysten bewerten die Fedex-Aktie insgesamt positiv. In den letzten zwölf Monaten gab es 10 positive, 6 neutrale und 0 negative Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 253,63 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,54 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Fedex eine positive Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fedex liegt bei 43,47, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Fedex eine Rendite von 65,87 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,82 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine insgesamt neutrale Bewertung für Fedex basierend auf den verschiedenen Kriterien.