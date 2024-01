FedEx Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Fedex-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 246,53 USD erreicht, was einem Abstand von -3,71 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,51 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Analysten haben der Fedex-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 positive, 6 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 253,63 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,88 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral", basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industriesektor liegt die Rendite der Fedex-Aktie mit 65,87 Prozent um 51 Prozent darüber. Die Branche "Luftfracht und Logistik" hat eine durchschnittliche Rendite von 10,11 Prozent in den letzten 12 Monaten, was bedeutet, dass Fedex mit 55,75 Prozent deutlich darüber liegt und somit in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung in den Diskussionen über Fedex in den letzten Wochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Fedex unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" und einem abschließenden "Schlecht"-Rating führt.