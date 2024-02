FedEx Aktie: So kann man sich irren!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 16 Analystenbewertungen für die Fedex-Aktie stattgefunden. Davon waren zehn Bewertungen "Gut", sechs "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Fedex-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 253,63 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,75 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 237,59 USD. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Fedex in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Entwicklung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lässt präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fedex festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert. Insgesamt erhält Fedex auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Fedex-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers auf ähnlichem Niveau liegt. Basierend auf dem letzten 200-tägigen gleitenden Durchschnitt wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auf Basis des letzten 50-tägigen gleitenden Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Fedex-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.