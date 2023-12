FedEx Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmungslage und die Diskussionsintensität bezüglich der Fedex-Aktie zeigen ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Fedex-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber der Fedex-Aktie in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negativen Themen überwogen. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf einen Überhang von Kaufsignalen hin. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fedex-Aktie über der 200-Tage-Linie (GD200) notiert, was als positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, der zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Fedex-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Fedex-Aktie basierend auf der Stimmungslage der Anleger und der technischen Analyse.