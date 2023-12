FedEx Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) der Fedex deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Mit einem RSI von 5,27 über 7 Tage und einem RSI25 von 14 wird die Situation als überverkauft bewertet, was als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung zu Fedex in den sozialen Medien war überwiegend positiv, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. Die Handelssignale ergeben eine "Gut" Bewertung, was darauf hinweist, dass die Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden muss.

Im Branchenvergleich hat Fedex in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +57,97 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie jedoch 76,86 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Fedex eine "Gut" Bewertung, basierend auf der 200-Tage-Linie (GD200) und dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Der Aktienkurs liegt jeweils um +15,47 Prozent bzw. +11,2 Prozent über den genannten Durchschnittswerten.

Insgesamt erhält Fedex somit in verschiedenen Kategorien eine Bewertung von "Gut" und eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Stimmung in den sozialen Medien.