FedEx Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

An der Börse New York notiert die Aktie Fedex am 29.07.2022, 02:46 Uhr, mit dem Kurs von 224.87 USD. Die Aktie der Fedex wird dem Segment "Luftfracht und Logistik" zugeordnet.

Die Aussichten für Fedex haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Fedex niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Luftfracht und Logistik. Der Unterschied beträgt 28,21 Prozentpunkte (1,47 % gegenüber 29,68 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fedex beträgt das aktuelle KGV 11,58. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" haben im Durchschnitt ein KGV von 34,38. Fedex ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für Fedex liegen aus den letzten zwölf Monaten 16 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 301 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (224,87 USD) könnte die Aktie damit um 33,86 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Fedex-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.