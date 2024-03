FedEx Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Fedex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 249,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 243,46 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum 200-Tage-Durchschnittskurs -2,42 Prozent beträgt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Ebenso beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 249,55 USD, was zu einem Abstand von -2,44 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fedex-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 11 liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zur Luftfracht und Logistik-Branche zeigt sich, dass Fedex im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,87 Prozent erzielt hat, was weit über dem Branchendurchschnitt von 7,97 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Fedex ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurden jedoch auch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Fedex-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Branchenvergleichs und der Anleger-Stimmung.