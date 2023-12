FedEx Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Einschätzungen und Stimmungen zu Fedex auf den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal. In den vergangenen Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Fedex liegt bei 81,31, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,53 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Fedex-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 10 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Das Rating für das Fedex-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 253,63 USD angesiedelt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Fedex in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 65,87 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 12,38 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +53,49 Prozent im Branchenvergleich für Fedex. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Fedex um 80,33 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.