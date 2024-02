FedEx Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten vier Wochen konnten bei Fedex keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fedex-Aktie bei 242,36 USD liegt, was einer Entfernung von -2,53 Prozent vom GD200 (248,66 USD) entspricht. Dies führt zu einem neutralen Signal. Der GD50 beträgt 255,5 USD, was einem Abstand von -5,14 Prozent entspricht, was zu einem schlechten Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fedex-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Fedex-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,87 Prozent erzielt, was 61,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 9,01 Prozent, und Fedex liegt aktuell 56,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Fedex langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die zuvor Bewertungen abgegeben haben, stuften 10 die Aktie als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" ein. Es wird erwartet, dass der Kurs in Höhe von 253,63 USD liegt, was einer Erwartung von 4,65 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.