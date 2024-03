FedEx Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Fedex-Aktie: Performance-Bewertung und Analysten-Einschätzung

Der Aktienkurs von Fedex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 7,2 Prozent, was bedeutet, dass Fedex eine Outperformance von +13,24 Prozent im Branchenvergleich verzeichnete. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 206,03 Prozent, wobei Fedex um 185,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fedex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 249,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 246,6 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (246,21 USD) weicht nur um +0,16 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Fedex-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysten haben die Aktie von Fedex in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 9 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine Analystenupdates zu Fedex aus dem letzten Monat vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 258,93 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 246,6 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 5 Prozent, was mit der Einstufung "Neutral" verbunden ist. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" aus der Bewertung der Analysten für die Aktie von Fedex.

Abschließend wurde die Fedex-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,79 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (56,1) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fedex-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.