FedEx Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Fedex hat in den letzten 12 Monaten eine eindrucksvolle Performance von 65,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt nur um 8,54 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +57,33 Prozent für Fedex bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 239,33 Prozent, wobei Fedex 173,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Fedex ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fedex-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 93, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fedex.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Fedex-Aktie bei 248,7 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 238,31 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 255,15 USD, was bedeutet, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Summe wird Fedex auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung für Fedex auf langfristiger Basis ist positiv, da von insgesamt 18 Analysten 10 die Aktie als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" einstufen. Der Mittelwert des Kursziels liegt bei 253,63 USD, was einer Erwartung von 6,43 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Fedex daher die Bewertung "Gut".