FedEx Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung und das Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen im letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung findet. Das Unternehmen wurde mehr als gewöhnlich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Somit erhält die Fedex-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Analysteneinschätzung: Für Fedex sieht es laut der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da es 10 positive, 6 neutrale und keine negativen Einstufungen gibt. Bei einer weiteren Betrachtung ist auch die Einschätzung der Analysten für den letzten Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 positive, 0 neutrale, 0 negative Einstufungen. Damit führen die aktuellen Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Interessant ist auch das Kursziel der Analysten für Fedex, das im Durchschnitt bei 253,63 USD liegt. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 2,26 Prozent entwickeln, da der letzte Kurs bei 248,03 USD notierte. Dafür wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Untersuchung der Analysten führt daher insgesamt zu einer Einstufung von "Gut".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fedex unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Fedex-Aktie ein Durchschnitt von 244,91 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 248,03 USD (+1,27 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (253,46 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,14 Prozent), somit erhält die Fedex-Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Fedex erhält somit insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.