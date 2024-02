FedEx Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung der Anleger bei Fedex in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen und Meinungen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Fedex hat sich in den letzten vier Wochen die Stimmung verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was zu einem insgesamt negativen Rating führt.

Die Bewertungen von insgesamt 16 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergaben überwiegend positive oder neutrale Bewertungen für die Fedex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 253,63 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 6,75 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine positive Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Fedex in den letzten 12 Monaten deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Fedex gemäß der Analyse ein gemischtes Rating, wobei die Einschätzungen der Anleger und Analysten sowie die Branchenvergleiche berücksichtigt wurden.