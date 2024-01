FedEx Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) gibt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen berechnet. Für die Fedex liegt der RSI bei 49,02, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität für Fedex zeigt eine starke Veränderung, da weniger Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur Luftfracht- und Logistik-Branche stieg der Aktienkurs von Fedex in den letzten 12 Monaten um 65,87 Prozent, während ähnliche Aktien im Branchendurchschnitt um 18,35 Prozent stiegen, was eine Outperformance von +47,51 Prozent für Fedex bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag Fedex jedoch 83,6 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Langfristig betrachtet wird die Fedex-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 10 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 253,63 USD, was eine Performance von 2,42 Prozent erwarten lässt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie von den Analysten das Rating "Gut".