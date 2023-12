FedEx Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die langfristige Meinung der Analysten zu der Fedex-Aktie ist positiv, da 10 Gut-Bewertungen, 6 Neutral-Bewertungen und keine Schlecht-Bewertungen vorliegen. Aktuelle Berichte der Analysten kommen zu ähnlichen Einschätzungen, wobei das Rating für das Wertpapier im letzten Monat ebenfalls als "Gut" eingestuft wurde. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 253,63 USD, was einer prognostizierten Performance von 0,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird das Rating der Redaktion als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Fedex zeigen gemischte Stimmungen und Meinungen. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da die Anlegerstimmung gemischt ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fedex liegt bei 81,31, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der die Kursbewegungen über 25 Tage betrachtet, wird mit 52,53 als neutral eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Gesamtbewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fedex-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" bewertet. Der GD200 liegt bei 245,17 USD, während der Aktienkurs bei 251,99 USD liegt, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der GD50 beträgt 253,64 USD, was einer geringfügigen Abweichung von -0,65 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Fedex-Aktie basierend auf den Analystenmeinungen, der Anlegerstimmung, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.