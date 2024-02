FedEx Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Fedex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 249,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 243,46 USD liegt, was einer Abweichung von -2,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 249,55 USD, was ebenfalls zu einer Abweichung von -2,44 Prozent führt und somit zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Fedex-Aktie nur eine schwache Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Fedex somit ein "Schlecht"-Wert.

Die Bewertungen von Analysten der Fedex-Aktie der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 16 Analystenbewertungen 10 als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Fedex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 253,63 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 4,18 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Fedex somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in Social Media zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fedex eingestellt waren. Es gab 11 positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Fedex von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

